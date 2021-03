“Hij reed tot aan een verlaten bos en misbruikte me”: Mister Gay Belgium Joren Houtevels (21) openhartig over de gevaren van online daten

Aarschot Bedenker huiskamer­quiz komt met nieuw initiatief voor het goede doel: “Daarna is het even goed geweest. Ik wil ook eens het antwoord op een vraag niet weten”

8 maart Stefaan Andries, de bedenker van de Huiskamerquiz in Aarschot, komt met twee nieuwe initiatieven. Een quiz ten voordele van Apojo, het vroegere Huize Eigen Haard wat een woonzorgcentrum is voor mensen met een beperking, en een quiz die moet bepalen wie een goede ambassadeur is voor de stad. “Daarna stop ik er even mee en dan kan mijn quizbrein even tot rust komen.”