Hert kan zonder kleerscheuren Putsebaan oversteken

BEGIJNENDIJK/ROTSELAAR/TREMELO Snelheids­dui­vel scheert met 114 km/u door bebouwde kom

De politiezone BRT (Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo) heeft op verschillende locaties gecontroleerd op snelheid. Een hoogvlieger haalde 114 kilometer per uur in de bebouwde kom in Begijnendijk.

21 maart