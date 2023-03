Groen vraagt straten rond toekomstige Dijlebrug in te kleuren als fietsstraat: “Keerbergen hinkt duidelijk achterop”

Vrouw (54) tegen rechter: “Voorwaar­den naleven? Zonder drugs geraak ik niet uit bed”

Het parket in Mechelen heeft een celstraf gevorderd van 4 maanden met probatie-uitstel tegen een 54-jarige vrouw. Ze stond terecht omdat de politie tijdens een controle een zakje met cocaïne aantrof. Hoewel zij zelf halsstarrig bleef ontkennen dat het om cocaïne ging, was het volgens zowel de politie als parket duidelijk bewezen. “Maar er is duidelijk een onderliggende drugsproblematiek aanwezig bij mevrouw, daarom lijkt me een opvolging nodig”, aldus het parket. Alleen zag de vrouw dat niet helemaal zitten. “Ik ga eerlijk zijn, maar ik vrees dat ik ze niet ga kunnen naleven”, zei de vrouw. “Niet moedwillig, maar ik functioneer gewoon niet zonder drugs. Ik geraak ’s ochtends niet uit het bed.”