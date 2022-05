Groen Keerbergen streng voor bosbeleid eigen gemeente: “Provinciaal kampioen ontbossen.”

De Bospas is het resultaat van een nationale telling, die tussen 2014 en 2020 werd uitgevoerd. De Lobel somt de belangrijkste conclusies op voor zijn gemeente. “Keerbergen staat nummer één qua provinciale ontbossingsscore: nergens in de provincie werd er dus meer ontbost. In heel Vlaanderen staan we op plaats 22, op 270 gemeenten. Dat leest zichzelf.” Verder werden in Keerbergen gedurende de periode 139 kapvergunningen verleend, waarmee de gemeente op de vijfde plek staat in de provincie. Ondanks de ontbossing blijft Keerbergen wel een relatief groene gemeente: met een bosoppervlakte van 11% staat Keerbergen op plaats 98 in heel Vlaanderen.

“De grote fout is gemaakt in de jaren 70,” vertelt De Lobel. “Om een of andere reden heeft men toen bijna 60% van de oppervlakte in Keerbergen ingekleurd als bouwgrond, terwijl het gemiddelde in het arrondissement Leuven 20% is. Slechts 5% is beschermd bosgebied, terwijl dat in Haacht of Tremelo 15% is. Veel te weinig, maar wel drie keer zoveel.” Het huidige bestuur valt de historische vergissing dus niet aan te schrijven, aldus De Lobel. “We vragen de gemeente zoveel mogelijk landbouwgrond op te kopen, om die dan opnieuw te bebossen. Dat heeft het bestuur al voor één hectare gedaan, dus de goede wil is er.” Volgens de Lobel is er een duidelijke mentaliteitsverandering. “De Keerbergenaar pikt het niet langer. Elke omgehakte boom moet dan wel worden gecompenseerd bij het Agentschap Natuur en Bos, maar die aanplanting gebeurt vrijwel nooit in eigen gemeente, waardoor Keerbergen in sneltempo verkavelt en verhardt. Keerbergen ziet zichzelf graag als groene gemeente. De cijfers spreken dat toch tegen."