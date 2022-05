Geslaagd openingsweekend voor Brasserie Gusting

“Dinsdag 24 mei hadden we een try-out voor 100 mensen, vooral familie en vrienden. Dat was een goede start want alles verliep zoals het moest”, vertelt Ruben Van Rompaey. Donderdagmiddag was het voor echt. “Het was meteen volle bak: fietsers, buren, wandelaars, noem maar op. Overdag vooral voor kleine dingen, ‘s avonds om goed te eten. We hebben niet meer dan 200 klanten aangenomen omdat we wilde dat zowel de keuken als de bar perfect verliep. We hebben zelfs klanten moeten weigeren. Vrijdag hebben we dat nog eens over gedaan, opnieuw zat alles vol”, gaat Ruben enthousiast verder. “Zaterdag hadden we wat minder geluk met het weer, maar dat heeft de klanten niet tegengehouden. We hebben wat moeten puzzelen met onze overkapping - het verwarmde overdekte stuk -, maar alsnog zat het de hele avond vol. Het was duidelijk een succes.”