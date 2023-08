Verkeers­cha­os aan bedrijven­ter­rein Haasrode door werken in Meerdaalbo­slaan: “Amper 200 meter gereden op anderhalf uur”

Aan het bedrijventerrein Haasrode in Leuven staat het verkeer maandagavond muurvast. De beperkte doorgang door de aangekondigde werkzaamheden in de Meerdaalboslaan zorgt voor heel wat file in de straat. “Het is een grote chaos, nergens staat aangegeven dat er werken zijn”, zegt Betty Wellens, die al uren staat aan te schuiven.