Gemeenteraadslid (32) uit Keerbergen al twee weken vermist

Bonheiden Cannabis­plan­ta­ge van 1.000 plantjes in Bonheiden­se villa ontdekt

12 oktober Politiezone Bodukap ontdekte op maandagnamiddag een cannabisplantage van een duizendtal plantjes in een villa aan de Rijmenamseweg en Oude Schrieksebaan in Bonheiden. Tot een arrestatie kwam het nog niet. “De plantage was ondergebracht in vier verschillende kweekruimtes. Zeshonderd plantjes waren nog aan het groeien, vierhonderd waren er al geoogst”, klinkt het bij het parket, waar men spreekt van een professioneel opgebouwde plantage. Zo werd op illegale wijze stroom afgetakt en was er systeem aanwezig dat de geur neutraliseerde. De huurder van de woning wordt nu opgespoord. Het is niet duidelijk of de man alleen handelde en of die al dan niet in opdracht van een organisatie de plantage runde.