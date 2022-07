Gemeente zorgt voor afkoeling in GC Den Bussel

Leuven Indra bouwt boogbrug­gen in Tanzania: “Kinderen die van steen tot steen over een wilde rivier naar school springen: dat is vandaag nog de realiteit”

De Leuvense Indra Scheerlinck (27) is bruggenbouwer. In haar zoektocht naar maatschappelijke relevantie gebruikt ze haar achtergrond als ingenieur-architect om in opdracht van het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel boogbruggen te bouwen in Tanzania. “Mensen beseffen te weinig hoe goed we het hier hebben. Bewonder af en toe eens een boogbrug.”

