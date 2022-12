Gemeente voorziet gratis pendelbus tijdens vrijdagmarkt: “Handelaars bereikbaar houden.”

Mechelen Concert­reeks in inkomhal van AZ Sint-Maar­ten: “Unieke kans voor leerlingen conservato­ri­um om talenten te tonen”

AZ Sint-Maarten trapte vandaag met het Mechelse conservatorium een concertreeks in het ziekenhuis af. In het huidige schooljaar zullen nog vier concerten plaatsvinden in het voorjaar van 2023, telkens in een andere vorm.

30 november