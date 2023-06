“Extreem droog en acuut brandgevaarlijk”: code rood op Keerbergse heide van kracht

Chelle, de drummer van Den Dreef, houdt het voor bekeken: “Ik een icoon? Ik was gewoon die zot die vooraan stond met zijn trommel”

Grote muzikanten geven hun instrument hun naam. BB King had Lucille, maar Michael ‘Chelle’ Van Rillaer (47) had Angèle. Als een bezetene zweepte hij met zijn trommel twaalf jaar lang het OHL-supporterslegioen in Vak 202 op, maar door een rugblessure moet hij het instrument definitief opbergen. “Duizend man opzwepen werkt verslavend, maar als chef-kok heb ik m’n rug hard nodig.”