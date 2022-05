Elf tieners vervolgd nadat 15-jarige sterft aan overdosis xtc, familie van slachtoffer opgelucht. “Wees gewaarschuwd: drugsgebruik kan tragische gevolgen hebben”

Het is op 24 juni 2019 dat de dramatische feiten zich hebben afgespeeld. De 15-jarige N.H. uit Keerbergen trok die dag samen met zes vrienden naar het natuurdomein de Hondsbossen in Sint-Katelijne-Waver. Ze hadden net hun laatste examens achter de rug en wilden even de spanning van de afgelopen weken van zich af laten glijden. Maar dat kon die dag klaarblijkelijk niet zonder het gebruik van drugs. Stevige drugs.

Eén van N.’s kameraden haalde op een gegeven moment xtc boven en ze besloten de bloemetjes buiten te zetten. Toen zou iemand N. ervan overtuigd hebben om niet één enkel pilletje te nemen, maar meerdere tegelijk. Dat bleek niet onmiddellijk een probleem, maar later in de middag werd duidelijk dat N. niet goed reageerde op de drugs. Hij werd onwel en de hulp van zijn vrienden kon niet verhinderen dat de jongen op een gegeven moment het bewustzijn verloor. Daarop panikeerden de andere jongeren.

Géén ambulance bellen

De jongens sloten een overeenkomst: wat er ook zou gebeuren, ze zouden niét naar de hulpdiensten bellen. Want dan zou aan het licht komen dat ze geëxperimenteerd hadden met xtc, en dát was een geheimpje dat ze liever niet met de politie en hun ouders deelden. De oplossing: niet de hulpdiensten bellen, maar hun dealer. Die gaf hen een paar tips om de jongen erbovenop te helpen. ‘Bel onmiddellijk een ambulance’ bleek daar evenwel niet tussen te zitten.

Quote We nemen nota van het feit dat het parket een aantal jongeren voor de jeugdrech­ter wil brengen, zodat de familie na al die jaren weet wie voor wat verantwoor­de­lijk was en welke welke gevolgen er zullen zijn voor wat zij hebben gedaan of nagelaten hebben om te doen Frederic Thiebaut, advocaat familie N.H.

N. werd urenlang aan zijn lot overgelaten, zonder dat de broodnodige eerste hulp werd toegediend. De ziekenwagen werd uiteindelijk pas ‘s avonds gebeld, maar enkel nadat gebleken was dat de situatie van de jonge jongen enkel maar verder afgleed. Op het moment dat hij werd overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden, was hij al in een coma beland. Later werd hij overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Leuven. Een kleine week later, in de nacht van zondag op maandag, overleed hij.

Geen meerderjarigen

Het onderzoek is na bijna drie jaar volledig afgerond en dinsdag kwam de zaak voor de raadkamer. “De hulpdiensten zijn veel te laat verwittigd”, vertelde Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket destijds. “Eén jongen is intussen voorgeleid voor de jeugdrechter en geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Schriek, die ervan verdacht wordt de verdovende middelen ter beschikking te hebben gesteld van het slachtoffer.”

Nu heeft de raadkamer officieel de onderzoeksrechter ontlast. “Omdat er geen meerderjarigen betrokken zijn", verduidelijkt Kristof Aerts van het parket. Op het moment van de feiten waren de betrokkenen allemaal minderjarig. “Nu gaan wij elf jongeren dagvaarden voor de jeugdrechter in Mechelen. Tien van hen wordt schuldig verzuim ten laste gelegd en bij één andere komt daar nog de handel in verdovende middelen bij. Die dagvaardingen moeten wel nog opgesteld en opgestuurd worden.”

Waarschuwing voor anderen

De familie van het 15-jarige slachtoffer reageert opgelucht dat het onderzoek naar de omstandigheden waarin hun zoon destijds is gestorven eindelijk is afgrond. “Een onderzoek dat in mijn inziens te lang heeft geduurd. We zijn inmiddels ongeveer drie jaar na de feiten”, vertelt hun raadsman Frédéric Thiebaut. “Maar we nemen ook nota van het feit dat het openbaar ministerie een aantal jongeren voor de jeugdrechter wil brengen zodat de familie na al die jaren weet wie voor wat verantwoordelijk was en welke welke gevolgen er zullen zijn voor wat zij hebben gedaan of nagelaten hebben om te doen.”

De afgelopen jaren probeerde de familie het overlijden van de tiener te verwerken, maar na al deze jaren blijven ze nog steeds achter met heel wat bezorgdheid. “Onder over het normaliseren van drugs bij minderjarigen en andere jongeren en over hoe laagdrempelig het is om drugs te verkrijgen”, gaat meester Thiebaut verder. “Niet enkel door jongeren, maar in het algemeen.” De familie wil daarom los van dit onderzoek anderen waarschuwen. “Want dit kan zeer tragische en verschrikkelijke gevolgen hebben op zowel zeer korte als lange termijn”, luidt het nog.

