Elf tieners vervolgd nadat 15-jarige sterft aan een overdosis xtc

Keerbergen Groen Keerbergen streng voor bosbeleid eigen gemeente: “Provinci­aal kampioen ontbossen.”

Onlangs maakte Groen de resultaten bekend van een nationale studie over bosbeleid. Per gemeente stelde de partij een Bospas op, waarbij werd gekeken naar de hoeveelheid bosoppervlakte, de ontbossingsoppervlakte en het aantal kapvergunningen. De conclusie voor Keerbergen is gitzwart. “We staan nummer één in de provincie. En dat is voor één keer slecht nieuws,” zegt Dirk De Lobel, voorzitter van oppositiepartij Groen Keerbergen.

22 mei