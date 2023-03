Dreigtelefoon in dossier strijkijzermoord dan toch opgehelderd: zoon (53) hoofdverdachte veroordeeld

In het dossier van de strijkijzermoord in Keerbergen is Filip B. (53) uit Boutersem tot zes maanden cel met uitstel veroordeeld voor een dreigtelefoon. B. is de zoon van André, de zeventiger die even in de cel zat als verdachte voor de moord op Julienne Pauwels begin vorig jaar. De voicemail was gericht aan Juliennes stiefdochter Karen in de nasleep van het verdacht overlijden.

Het was voor Karen lang een raadsel wie haar een dreigvoicemail stuurde drie dagen nadat haar stiefmoeder in verdachte omstandigheden om het leven kwam in Keerbergen. “Uwen dag komt nog.” De stem van André B. (71) had ze wel herkend, maar hoe kon hij vanuit de gevangenis een telefoontje plegen? Via telefonie-onderzoek konden speurders toch een verdachte voor de rechtbank brengen. Zo kwam de zoon van André B. in het vizier van de speurders. Hij zou Karen zowel per telefoon als sms verschillende keren hebben lastig gevallen. De rechtbank achtte de belaging bewezen. “De twee hadden elkaar geruime tijd niet meer ontmoet en de communicatie bleek eenzijdig van zijn kant te komen”, oordeelde de rechter. Zelfs tijdens het proces richtte Filip B. nog zijn pijlen op de burgerlijke partij met de uitspraak “ik weet ze wel wonen” voor de rechtbank te verkondigen. De vijftiger werd in het verleden verscheiden keren veroordeeld voor verkeersgerelateerde feiten en één keer voor een inbreuk op de kieswetgeving. Ondertussen is het gerechtelijk onderzoek naar de dood van Julienne nog volop aan de gang.

In vrijheid

Een sleutel in het dossier zou de voormalige partner van de zeventiger kunnen zijn, maar André B. schreeuwde altijd zijn onschuld uit. Hij zat wel even in de cel als verdachte, maar de ex-vriend mocht al gauw beschikken bij gebrek aan bewijzen in het dossier. Hij vond Julienne 25 januari vorig jaar ’s ochtends met een strijkijzersnoer rond haar nek naast het toilet bij haar thuis in de Sijsjesweg in Keerbergen. In plaats van de hulpdiensten te bellen, snelde de zeventiger rond 10.15 uur naar de buren twee huizen verder om alarm te slaan. “Mijn schatje heeft zich opgehangen”, klonk het hysterisch. De hulpdiensten konden niets meer doen voor Julienne. Het strijkijzersnoer was bevestigd aan een draagrekje boven het wc. Omdat er toch verontrustende bevindingen waren, werd haar dood niet meteen geklasseerd als zelfmoord. Een dag later boog een wetsarts zich over het lichaam. De gerechtelijk expert kwam tot de constatatie dat de bejaarde vrouw met geweld om het leven werd gebracht.

Volledig scherm Werd Julienne Pauwels (73) vermoord door haar vriend André B. (70) of pleegde ze zelfmoord? Met die vraag is het gerecht nog steeds bezig. © repro KAR/RV

Het plaatste B. meteen in een slecht daglicht, maar de man bleef ontkennen dat hij iets te maken had met de dood van zijn levensgezellin. Net voor de zomer vorig jaar werd hij vrijgelaten, zonder voorwaarden zelfs. De advocaat van de burgerlijke partij vroeg recent bijkomend onderzoek om enkele zaken uit te klaren, die tijdens het eerste onderzoek niet grondig waren gedaan. Eens die zaken achter de rug zijn, zal een nieuwe raadkamerzitting gepland worden. In tussentijd blijft André B. een vrij man. Zijn zoon kreeg zes maanden cel met probatie-uitstel. Eén van de voorwaarden is een contactverbod met Karen en zichzelf psychologisch én financieel verder laten begeleiden.

