Dertiger ontkent dat hij masturbeerde aan raam appartement met zicht op speelplaats school

Op twee verschillende tijdstippen in juni vorig jaar maakten twee scholieren gewag dat ze een naakte man zagen verschijnen aan het raam van het appartement. De exhibitionist zou zichtbaar geweest zijn vanop de speelplaats van de school. Eén maal zou B. de hand aan zichzelf geslagen hebben. Het was uiteindelijk de directeur van de school die melding maakte bij de politie. Die riep B. op het matje voor verhoor. Naar eigen zeggen zou de hemel op zijn hoofd zijn gevallen, toen B. de brief in de bus kreeg. “Ik heb er mijn hoofd over gebroken, maar ik zou niet weten waar die beschuldigingen vandaan komen”, richtte hij zich tot de rechter.

Telefoon in auto

Het openbaar ministerie merkte op dat de man zich in bochten wrong, opdat zijn gsm niet uitgelezen zou kunnen worden. Tijdens zijn verhoor verklaarde B. dat zijn telefoon thuis lag op te laden. Toen agenten met hem naar zijn woning wilde rijden, bleek zijn gsm plots in de wagen te liggen. Zijn zoekgeschiedenis bleek eveneens gewist te zijn. Het was ook moeilijk voor de speurders om te achterhalen of de man op het moment van de feiten ook daadwerkelijk in zijn appartement was.

De verdediging opperde dat de raampartijen in het nieuwe gebouw geen inkijk toelieten vanop de speelplaats. De advocaat bracht ook foto’s bij om hun bewering te staven. Twee minderjarige meisjes werden audiovisueel verhoord over de feiten. Het openbaar ministerie achtte de feiten bewezen op basis van positieve elementen in het gevoerde onderzoek. Omdat B. weinig schuldinzicht vertoonde, eiste de aanklager vier maanden effectieve celstraf. Als beklaagde zou bijdraaien, kon die straf eventueel met uitstel. De dertiger kreeg in het verleden al voorwaarden opgelegd in een andere zedenzaak. Toen ontdekten speurders een tiental kinderpornografische beelden, nadat de man openlijk en voor het oog van de camera gemasturbeerd had in de lobby van een hotel. Vonnis 8 november.

