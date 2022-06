Derde jaar op rij ecologische berm gemaaid tijdens broedseizoen: “Mijn hart bloedt.”

Het is al het derde jaar op rij dat Stijn de kat de bel aanbond. “Vorige week fotografeerde ik er nog vogels zoals de blauwborst en de bosrietzanger,” vertelt hij. “De berm trekt voornamelijk vogels aan die vanuit het zuiden komen om hier te broeden. Door de klimaatopwarming valt het broedseizoen iets later. Als zo’n berm nu met de grote middelen wordt gemaaid overleven die beestjes dat niet. RIP.” Het is al het derde jaar op rij dat Stijn het probleem signaleert, telkens met de garantie dat er afspraken werden gemaakt. “Akkervogels zijn gewoontedieren, die jaar na jaar naar dezelfde plek terugkeren. Drie jaar op rij konden die diertjes dus niet volwaardig broeden. Mijn hart bloedt.”

Het desbetreffende gebied is in werkelijkheid een typisch Belgische lappendeken. Het kerkhof behoort de gemeente toe, de beek is van de provincie, en het waterbekken valt onder beheer van het Vlaamse milieubedrijf Aquafin. Het was die laatste partij die dit keer de opdracht gaf om het riet te maaien. Dat zonder de gemeente op de hoogte te brengen, en in strijd met het bermbesluit, dat maaien pas na 15 juni toelaat. Stijn bracht de politie alvast op de hoogte. “Ik vind dat de overtreders een cursus moeten volgen zodat de wetgeving eindelijk eens gerespecteerd wordt. Wij moeten dat ook.”

Ook schepen van milieu Benno Daemen (Open Vld) betreurt wat er gebeurd is. “Ook wij waren niet op de hoogte gebracht. Laat ons wel wezen: deze maaiwerken werden niet in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Tijdens mei hebben we net een inspanning geleverd om op gemeentelijke percelen minder te maaien. Niet alleen de gemeente heeft zich te houden aan het gewestelijke bermbesluit, dat geldt voor alle instanties. We contacteerden Aquafin deze ochtend, en zij verzekerden ons dat er niet verder gemaaid zou worden, dat het aantal maaibeurten beperkt zal worden tot twee en dat het bermbesluit in de toekomst gerespecteerd zal worden. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de opgelopen schade niet omgekeerd kan worden, bijzonder jammer.” Voor Stijn is het alvast duidelijk: “Als dit volgend jaar nog eens gebeurt stap ik naar VTM.”

Volledig scherm Berm gemaaid in broedseizoen © Stijn Van der Veken