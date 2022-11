Crèche in Keerbergen waar kind zou vastgebonden zijn, kreeg drie formele klachten sinds 2015

Mechelen Verdachte van moord op Johanna Jostame­ling (58) uitgele­verd aan ons land, meteen verhoord door de politie én aangehou­den: “Het was soms wachten op Godot”

Makaveli Lindén (23), de verdachte in het moordonderzoek op de Mechelse Johanna Jostameling, is vandaag uitgeleverd aan ons land. Dat bevestigt het parket. De twintiger uit Zweden zit momenteel in een Noorse psychiatrie. In 2020 werd hij er geïnterneerd voor de moord op een student (23). Deze pleegde hij kort voor de moord in Mechelen.

15 november