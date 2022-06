Cindy werd opgelicht door ‘Emilie’ voor een festivalticket: “Meer dan twintig gedupeerden over heel Vlaanderen.”

Cindy is fan van de Italiaanse band Måneskin. Hun passage op een uitverkocht Rock Werchter zaterdag mocht ze dan ook niet missen. “Ik had al via Ticketswap geprobeerd, maar daar gaat het zodanig snel. Uiteindelijk zocht ik mijn heil op Facebook.” Cindy werd gecontacteerd door ‘Emilie’, die twee tickets in de aanbieding had voor 100 euro per stuk: Een koopje. Als bewijsstuk bezorgde Emilie Cindy een foto. “We begonnen te chatten. Ik stelde voor om de tickets te komen halen, maar ze beweerde dat ze in Wevelgem woonde, anderhalf uur ver van Keerbergen. Ik vond het vreemd dat iemand die in West-Vlaanderen woont in een Facebookgroep van Keerbergen zit, maar goed.”