Cindy en twintig anderen werden opgelicht door ‘Emilie’ voor een festivalticket: “Ik rekende op het onuitgesproken vertrouwen tussen West-Vlamingen...”

Cindy is fan van de Italiaanse band Måneskin. Hun passage op een uitverkocht Rock Werchter zaterdag mocht ze dan ook niet missen. “Ik had al via Ticketswap geprobeerd, maar daar gaat het zodanig snel. Uiteindelijk zocht ik mijn heil op Facebook.” Cindy werd gecontacteerd door ‘Emilie’, die twee tickets in de aanbieding had voor 100 euro per stuk: een koopje. Als bewijsstuk bezorgde Emilie een foto aan Cindy. “We begonnen te chatten. Ik stelde voor om de tickets te komen halen, maar ze beweerde dat ze in Wevelgem woonde, anderhalf uur ver van Keerbergen. Ik vond het vreemd dat iemand die in West-Vlaanderen woont in een Facebookgroep van Keerbergen zit, maar goed.”

Onuitgesproken vertrouwen

Het gesprek werd telefonisch verdergezet. “Zelf ben ik afkomstig van Oostende. Er is een onuitgesproken vertrouwen tussen West-Vlamingen. Bovendien zijn de benzineprijzen zodanig gestegen dat ik besloot het geld over te schrijven." Twee uur na de overschrijving ontving Cindy nog een laatste bericht van Emilie waarin ze verzekerde de tickets op te sturen. Nadien werd het contact verbroken. “De vertrouwensband tussen provinciegenoten is dat nu eveneens. Ze heeft het heel sluw gespeeld. Nochtans ben ik gewoonlijk de laatste om in zo’n val te trappen.”

Cindy diende klacht in bij de politie, en deelde haar verhaal op sociale media. “Blijkt dat ik een smerig potje geopend heb, want ondertussen hebben al meer dan twintig gedupeerden me gecontacteerd. Bij mij viel de schade nog mee, maar sommigen zijn 500 kwijt. ‘Emilie’ bood tickets aan voor meerdere festivals over het hele land. Werkt zo iemand alleen? Daar twijfel ik aan. Een gedupeerde wist me te vertellen dat de politie al een lijvig dossier heeft gemaakt over ‘Emilie’.”

Dure les

Contact met ‘Emilie’ is er sindsdien niet meer geweest. “Ofwel heeft ze mij geblokkeerd, of ze heeft haar profiel verwijderd, of Facebook heeft haar van het platform gegooid. Ik vertrouw erop dat de politie zijn werk nu zal doen, maar mijn honderd euro ben ik sowieso kwijt.”

Een dure les. “Ik hoop dat ik het laatste slachtoffer van ‘Emilie’ ben. Ergens schaam ik me wel, maar alles zag er zo betrouwbaar uit.” Het feit dat Cindy er alsnog via een vriend in geslaagd is haar ticket voor Måneskin te bemachtigen is een bitterzoete troost. “230 euro voor één festivaldag. Maar na twee jaar corona heb ik dat er wel voor over.”

