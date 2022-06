Cindy en twintig anderen werden opgelicht door ‘Emilie’ voor een festivalticket: “Ergens schaam ik me, maar het zag er zo betrouwbaar uit”

Bonheiden Juf Bieke gaat na 40 jaar bij GeBo op pensioen: “Tijd om Spaans te leren en kleinkinde­ren te verwennen”

Gemeentelijke lagere school Bonheiden (GeBo) nam vandaag afscheid van juf Bieke Santermans, die sinds 1982 verbonden is aan de school en op pensioen gaat. Juf Bieke begon als interim-leerkracht in het eerste leerjaar en ging daarna als leerkracht in het derde aan de slag. Nadien was ze 20 jaar lang zorgcoördinator van GeBo. De laatste drie jaar gaf ze les in het derde leerjaar. “Juf Bieke mocht vandaag plaatsnemen op haar troon en alle klassen kwamen haar bedanken en knutselwerkjes overhandigen. Het feest wordt in de namiddag nog afgerond met een receptie georganiseerd voor en door de leerlingen van het derde”, klinkt het. Pensioen of niet, Bieke zal nog geregeld in de school binnenwippen om een handje te helpen. “Dit afscheid was één grote verrassing”, lacht Bieke. “Ik ga nu genieten van mijn pensioen; reizen, uitslapen, genieten... Spaans leren staat ook nog op mijn lijstje en ik ga uiteraard ook mijn kleinkinderen verwennen.”

28 juni