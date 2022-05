Celstraf voor Nepalees die vals rijbewijs uit thuisland wil omruilen tegen Belgisch

LEUVEN/BRUSSEL Indring­ster ambtswo­ning Jambon riskeert mogelijk vijf tot tien jaar: “Ik vlieg toch de cel niet in omdat ik daar een beetje op een laptop schreef?”

De Leuvense Marie Samijn (27), de vrouw die in december tijdens een geniepig bezoekje het coronabeleid aan de kaak stelde in de ambtswoning van Jan Jambon (N-VA), moet zich voor haar passage in het Errerahuis dan toch verantwoorden in de correctionele rechtbank van Brussel. “Wat die duw aan de conciërge betreft: ik ben een vreedzaam persoon en zou nooit iemand duwen.”

27 mei