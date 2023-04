Burgemeester reageert op dispuut binnen CD&V: “Voor de slagkracht van de coalitie hoeft dit niets te betekenen.”

Leerlingen bakken taarten voor aftrap viering gouden jubileum kunstrich­ting SJCA

50 jaar kunstrichting in Aarschot: dé gelegenheid voor de kunstleerlingen om hun opleiding te vieren met de andere leerlingen. Met taartgebak en met een knap programma van oud-leerlingen in de brede kunstwereld werd een heel jubileumjaar in het Sint-Jozefscollege opgestart. De feestelijkheden worden volgend jaar afgesloten met een grote viering onder de toepasselijke naam ‘Jubileum’.