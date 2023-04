Burgemeester reageert op dispuut binnen CD&V: “Voor de slagkracht van de coalitie hoeft dit geen obstakel te zijn.”

Opnieuw platen- en cd-beurs in cultuurcen­trum Zwaneberg

Cultuurcentrum Zwaneberg is op maandag 1 mei opnieuw het decor van de Internationale Platen- en CD Beurs Heist-op-den-Berg. Muziekliefhebbers kunnen er in drie zalen gaan graven tussen de vele vinylplaten, cd’s en muziekmemorabilia. “Nu de heropleving van de vinylplaat al lang geen hype meer is, en vooral nu de prijzen van nieuw vinyl in de kleinhandel naar exorbitante hoogtes gaan, is deze beurs de uitgelezen plaats om de verlanglijstjes aan te vullen”, vertelt organisator Guido Van Woensel. “De jarenlange expertise van de organisatie staat er borg voor dat zowel de doorwinterde verzamelaar als de modale muziekliefhebber hier iets naar zijn of haar gading zal vinden.” De beurs loopt van 10 tot 17 uur.