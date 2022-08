Brons voor lokale Vooruit-voorzitter en hondje Tinsel op WK Para Agility: “Ik geloofde het eerst niet.”

Naast bronzen medailledrager is Ann Wauters voorzitter van de lokale Vooruit-afdeling. Op het IMCA & PAWC (International Mix&Breed Championship Agility Para Agility World Championship), dat tussen 19 en 21 augustus plaatsvond in het Italiaanse Voghera, behaalde de Keerbergse een zilveren medaille op het onderdeel jumping, en een algemene derde plaats in het eindklassement. “Ik was al superblij met zilveren medaille op de eerste dag na de jumping,” vertelt een enthousiaste An Wauters. “Tinsel en ik deden elk rondje onze best, en toen ik hoorde dat voldoende was voor een bronzen medaille geloofde ik het eerst niet. Maar het was echt!”