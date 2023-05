Bosuilen hebben het naar hun zin in Keerbergse natuur

Open Wervendag in nieuw erfgoedde­pot Depot Rato: “Locatie waar geschiede­nis en toekomst elkaar ontmoeten”

In Mechelen kon je vandaag deelnemen aan de jaarlijkse Open Wervendag in het nieuwe Depot Rato. De werkzaamheden in het erfgoeddepot in de twee loodsen van de voormalige Rateaufabriek in Muizen zitten in de laatste fase, de oplevering is dit voorjaar voorzien. Tijdens Open Wervendag kregen bezoekers ook een blik achter de schermen van de werkzaamheden aan het museum Hof van Busleyden.