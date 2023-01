Bibliotheek zet schouders onder boekenbeurs voor Keerbergse auteurs

Mechelen Poort van garagebox geforceerd

In de Lindestraat hebben dieven ingebroken in een garagebox. De daders geraakten binnen door de poort te forceren. Eens binnen werd de ganse ruimte doorzocht. Of er ook een buit werd gemaakt, is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend door de politiezone Rivierenland.

8:20