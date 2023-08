NET OPEN. Koffie, kunst en scones: Ierse studente Emily (24) opent pareltje van pop-up in ... garage

De wijk Nekkerspoel is een bijzondere ontmoetingsplek rijker. De Ierse Emily Vanmechelen (24) kwam er thuis in de stad van haar naam en opende in haar garage ‘Parlé’, een pop-up waar ze zowel haar bak- als artistieke kunsten aan de man brengt. “Hier gebeuren dingen die je in België anders niet ziet”, lacht de studente. Dat kunnen we aan den lijve ondervinden.