JONGCD&V wil Vlaamse subsidie inzetten in strijd tegen kinderar­moe­de

Eén op de acht kinderen in Leuven groeit op in kansarmoede. Dat meldt een rapport van het Vlaams Agentschap Opgroeien over gezinsinkomen en (kans)armoede. “In 2017 ging het nog om 20% van de jonge Leuvenaars. Een daling naar 12,5% is een succes maar het werk is nog lang niet af”, zegt Ruben Geleyns, voorzitter van JONGCD&V Leuven.