Audit beloont sportclub De Gympies met goede punten

Mechelen “We zijn nog niet uitgefeest”: festival Ottertrot­ter keert terug als afsluiter van de zomer

Het Ottertrotterfestival is terug van weggeweest. Mechelen Feest herlanceert het mondiale festival op 17 en 18 september als de afsluiter van de zomer, in een nieuw kleedje en op een nieuwe locatie. “Nee, we zijn nog lang niet uitgefeest!”

6 september