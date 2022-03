Atheneum Keerbergen vangt 28 Oekraïense vluchtelingen op in voormalig jongensinternaat: “Practice what you preach, of hoe zeggen ze dat?”

Dat voormalige jongensinternaat stond al tweeënhalf jaar leeg. “We waren, met de onderwijshervorming indachtig, van plan om het jongensinternaat om te bouwen tot lokalen met diverse informaticatoepassingen zoals dicteer-, spraak-, en voorleessoftware. Om de digisprong te realiseren in de hoog-wiskundige richtingen waar er geprogrammeerd wordt is de klassieke setting met één leerkracht vooraan een beetje achterhaald,” zegt Hofman. De nodige verbouwingswerken waren nog niet begonnen. Dat zal nog wel even duren, want de acute situatie in Oekraïne zette de school aan tot actie. Het voormalige internaat werd volledig leeggemaakt en verschoond, zodat het kan dienen als opvang voor 28 Oekraïense vluchtelingen. Kindrijke gezinnen, met schoolgaande jeugd die meteen ook een plek krijgt op de nabijgelegen schoolbanken.