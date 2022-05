Anneleen Buedts vond de gouden asperge

De zoektocht naar de Gouden Asperge werd georganiseerd door Het Gouden Ei en besteld door de dienst toerisme in Keerbergen en Haacht in het kader van het Aspergefestival. Dat loopt nog tot en met 24 juni, niet toevallig op de dag van het feest van Sint-Jan. “De allerlaatste dag waarop aspergetelers het witte goud mogen steken. Basiskennis, zo blijkt,” vertelt Rosita Duchesne, dienst toerisme Keerbergen. Tijdens het aspergefeest organiseert het Gouden Ei twee online zoektochten. “Elke dag werd een cryptisch raadsel online gelost. De in totaal negen tips moesten leiden naar de juiste locatie.” De eerste Gouden Asperge bleek met ducttape bevestigd te zijn aan een boom in de Asselbergstraat, in de buurt van het kasteel. De eerlijke vinder was Anneleen Buedts. “De Gouden Asperge is dan wel gewoon met goudverf bespoten, niettegenstaande is hij wel wat waard,” zegt Rosita. “Je kan hem omruilen voor een straffe streekbox en festivalbons.” De tweede zoektocht zal in de week van 13 juni plaatsvinden, en eindigen op, hoe kan het ook anders, het feest van Sint-Jan.