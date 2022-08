39e Molenfeesten bieden gevarieerd programma: “zowel jong als oud bekoren.”

Het is al de 39e keer dat de terreinen rond de Heimolen worden omgetoverd tot feestdorp. De schepen van cultuur en de dienst vrije tijd schotelen dit jaar een gevarieerd programma voor met een kinderrommelmarkt, klimmuur of interactieve Mechatropolis-knikkerbaan voor de allerjongsten, en een muzikale doortocht van klinkende namen als Rune en band, Cookies And Cream, Johnny Tightlips & The Snitches, Coco Jr. & The All Stars, en zelfs het nationale monument Sandra Kim, nog steeds ‘ lands enige Eurosongwinnares. Later op de avond mikken discjockeys als Rumsky en Kobe Ilsen&Viktor Verhulst op de dansbenen. Ook de gebruikelijke eucharistieviering, diverse standjes van lokale verenigingen, en kraampjes ter versterking van de innerlijke mens ontbreken niet op de planning. Een deel van de opbrengst van de Molenfeesten gaat naar goede gewoonte naar het goede doel: Football Academy Noah. “Laten we samen de verloren tijd inhalen en genieten van twee dagen vol muziek, sfeer en gezelligheid,” besluit Boncquet.