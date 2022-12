3,3 miljoen keer bedankt, beste lezer van Het Laatste Nieuws in Keerbergen! Deze verhalen grepen jullie het meeste aan in 2022

Het jaaroverzicht in Keerbergen is jammer genoeg weinig om vrolijk van te worden. 2022 was het jaar van het hardere nieuws, met bovenaan de saga rond kinderdagverblijf Mippie en Moppie. Waar eerst oprichter Myriam Broeckx nog haar onschuld uitschreeuwde, daarbij met de vinger wijzend naar een misnoegde ontslagen werkneemster , werd de waslijst klachten en bezwarende getuigenissen alsmaar langer, met als hoogtepunt die van Ishori Chhetri , moeder van de met ducttape vastgebonden peuter. Ook Charlotte, nadat ze net als al haar collega-opvoedsters van Mippie en Moppie 2 op staande voet wordt ontslagen, deed een boekje open over de uitbater.

Aan het begin van het jaar kwam er schot in de zaak rond de strijkijzermoord. Nadat de 73-jarige Julienne Pauwels met een strijkijzersnoer om de hals wordt teruggevonden, pakt het gerecht haar 70-jarige vriend, André B. op, op verdenking van moord. Vanuit de gevangenis uit B. dreigementen naar de stiefdochter van het slachtoffer, met de woorden ‘I’ll be back.’

Dan was er nog het raadselachtige verhaal van de 23-jarige Valeriya, die, terwijl ze in de tuin studeert, een kogel in de hals krijgt. Enkele millimeters naar links of rechts, en de studente bracht de rest van haar leven door in een rolstoel.