23-jarige studente wordt getroffen door kogel in tuin

De feiten dateren van woensdag 10 augustus. Een studente uit Keerbergen was in de tuin aan het studeren toen ze plots een stekende pijn ter hoogte van haar nek voelde. Ze ging met de bloedende wonde naar de huisdokter en later in het ziekenhuis brachten scans aan het licht dat het om verschillende stukjes projectiel ging. Die werden door een chirurg verwijderd. De vrouw verblijft momenteel nog in het ziekenhuis om te herstellen.

Het parket van Leuven bevestigt de feiten. “We hebben een opsporingsonderzoek gestart nadat het slachtoffer aangifte heeft gedaan bij de lokale politie”, stelt Julie Plevoets. “Er is een wetsdokter aangesteld en het labo is ter plaatse gekomen in Keerbergen voor verder onderzoek. Er heerst nog veel onduidelijkheid over het soort projectiel dat is aangetroffen. Het is ook onduidelijk of het om een opzettelijke daad gaat. De dader is eveneens onbekend.”