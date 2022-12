1,5 jaar rijverbod voor garagist die onder invloed crash veroorzaakte waarbij partner (59) stierf: “Hij was meer bezorgd over zijn cabrio dan over hun veiligheid”

KEERBERGEN/TREMELODe garagist die vorig jaar met zijn Mercedes crashte op de Putsebaan in Keerbergen en daarbij zijn partner verloor, heeft van de politierechter anderhalf jaar rijverbod gekregen. Marc I. (62) uit Tremelo moet ook opnieuw slagen voor alle proeven van het rijbewijs. “Hij was meer bezorgd over zijn cabrio dan over de veiligheid van hemzelf en zijn vriendin”, was de politierechter streng.

Het ongeluk voltrok zich vorig jaar op 14 juni omstreeks kwart voor twee ’s nachts. De autohandelaar was met zijn vriendin, Paula Cools (59), op weg naar huis na een avondje uit. Om een onbekende reden week hij licht uit naar rechts op de Putsebaan en raakte hij een ‘varkensrug’ langs de kant van de weg. De Mercedes werd daardoor tegen een elektriciteitspaal gekatapulteerd, die op de passagierszetel viel en Paula het leven kostte. Veel herinnerde de autohandelaar zich niet meer van het ongeval en al zeker niet waarom hij van zijn rijbaan afweek. Wat er aan het ongeluk voorafging, werd wel gefilmd door bewakingscamera’s vanuit drie perspectieven. Daaruit viel af te leiden dat I. overdreven snel reed. Volgens een verkeersdeskundige zou hij zo’n 103 kilometer per uur gehaald hebben, terwijl er maar zeventig is toegestaan. De garagist had ook te veel gedronken en de keuring van de wagen bleek ook al twaalf jaar vervallen, al zou de auto technisch wel in orde zijn geweest.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Marc I. na zijn proces © Vertommen

De verdediging van de garagist stelde in de rechtbank dat zonder de aanwezigheid van de ‘varkensrug’ er geen ongeluk zou geweest zijn. Daarom vroegen ze de vrijspraak voor de onopzettelijke doding. Maar de rechtbank liet er geen twijfel over bestaan dat de stuurfout aan I. zelf te wijten is, waardoor hij verantwoordelijk wordt geacht voor het overlijden van zijn partner. Of de garagist van zijn baanvak afweek door vermoeidheid, een onoplettendheid of de alcoholintoxicatie of een combinatie daarvan, dat liet de rechter in het midden. “Het is eenvoudigweg niet meer te achterhalen”, luidde het vonnis. Ook bij een lagere snelheid zou het ongeval zich anders hebben voorgedaan, meende de rechter, wat Paula meer overlevingskans had geboden.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De bewuste ‘varkensruggen’ langs de kant van de Putsebaan. © Vertommen

I. had nog geen veroordelingen voor verkeersinbreuken op zijn strafregister, maar andere veroordelingen noopte de rechter ertoe om effectieve straffen op te leggen. De garagist verklaarde dat hij gedurende heel de avond één glas cava en drie glazen wijn had gedronken en dat hij verrast was door de uitkomst van de alcoholtest. “Met dergelijke uitspraken minimaliseert hij het gevaar van rijden onder invloed en toont hij aan weinig of geen inzicht te hebben in de werking van alcohol op het lichaam”, aldus de politierechter. Dat hij zich eerder op de avond nog wel liet voeren, maar voor de laatste rit niet meer, nam de rechter hem ook niet in dank af. I. was met zijn partner van het Vennepark in Tremelo afgezakt naar vrienden in Haacht. Zijn dochter bracht hen nog tot aan het Vennepark terug, maar daar kroop I. terug zelf achter het stuur. Dat komt hem nu te staan op anderhalf jaar rijverbod, drie maanden cel en 4.400 euro boete.

Broodjeszaak

Paula baatte in Wiekevorst (Heist-op-den-Berg) broodjeszaak Baget Polet uit en stierf op een zucht van haar zestigste verjaardag. De vrouw, die vijf zussen en twee kinderen naliet, werd omschreven als een goedlachs vriendelijk mens. Online regende het vorig jaar steunbetuigingen voor haar. “Ze was een pracht van een werkgeefster, de beste die ik ooit gehad heb. Daarna was je een goeie vriendin en buur. Iemand bij wie je alles kwijt kon. Ik ben blij om zeventien jaar met jou gedeeld te mogen hebben. Liever had ik het langer gezien, maar het mocht niet zijn.”

Volledig scherm De verhakkelde Mercedes. © Vertommen

Volledig scherm De plek van het ongeval langs de Putsebaan. © Vertommen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.