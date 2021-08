PORTRET. Robert Huygens (73) wordt vandaag bekrachtigd als nieuwe bondsvoorzitter: “Rustbrenger met wie je ook naar oorlog kan”

Het is geen geheim dat de bond met Huygens voor een compromis kiest. Hij was in mei al aangeduid als interim-voorzitter na het opstappen van Mehdi Bayat. Het aanvankelijke plan om met jurist Paul Van den Bulck voor het eerst een onafhankelijke bestuurder, los van het amateur- en profvoetbal, aan te stellen stuitte op een statutair njet. Van den Bulck zetelde nog niet lang genoeg in het bestuur om al kandidaat-voorzitter te mogen zijn. Daarna is overeengekomen om het mandaat van Huygens tot juni 2022 te verlengen.

Huygens heeft geen naam als een klok in de voetbalwereld. Voldoende kilometers telt hij wel in een besturende rol binnen de bond. 25 jaar geleden startte hij als lid van het Oost-Vlaams Provinciaal Comité waarin hij het zou schoppen tot ondervoorzitter en later voorzitter. In juli 2007 trad hij toe tot het toenmalige Uitvoerend Comité van de KBVB, sinds 2013 maakt hij deel uit van de raad van bestuur. Vanaf 1 juli 2020 was hij daar ook al eerste ondervoorzitter.

Zijn voetbalachtergrond gaat terug tot een spelerscarrière. “Ik heb zelf gevoetbald bij KSK Lebbeke, centraal als spelverdeler”, aldus Huygens, die bij de nu ter ziele gegane club 25 jaar gerechtigd correspondent was. Ook hield hij zich bezig als jeugdtrainer bij KV Dendermonde en SK Lebbeke. Voor zijn job werkte Huygens als maatschappelijk assistent in strafinrichingen bij de begeleiding van ex-gevangenen. Zijn loopbaan sloot hij af als coördinator in het justitiehuis van Dendermonde.

Huygens geldt als een bekwame voetbalbestuurder die respect geniet. Marc Van Craen, medecollega in de raad van bestuur van de KBVB, werkte ook als voorzitter van Voetbal Vlaanderen samen met Huygens: “Ik ken Robert als een harde werker. Hij is zeker geen tafelspringer, hij wekt geen controverse op. In moeilijke momenten bewaart hij de rust. Maar je kan met hem ook naar de oorlog. De voetbalbond zet grote stappen in zijn modernisering. Robert kan dat proces met zijn ervaring logistiek goed begeleiden.”

Volledig scherm Robert Huygens (centraal) in 2013, geflankeerd door toenmalig secretaris-generaal Steven Martens en bondsvoorzitter François De Keersmaecker. © Belga

Ook al is de rol van bondsvoorzitter meer protocollair dan vroeger en bepaalt vooral het management het beleid, toch staat Huygens volgens Van Craen strategisch sterk: “Als voorzitter van de voetbalbond draagt hij toch een grote bestuurlijke verantwoordelijkheid, dat is niet om lintjes door te knippen.”

Ook Joseph Allijns, ex-voorzitter van KV Kortrijk en ex-lid van de raad van bestuur van de KBVB, kent Huygens goed: “Ik heb lang met hem in het Uitvoerend Comité gezeteld. In vergaderingen is hij zeer opmerkzaam. Hij kan een mening helder formuleren en zal niet snel impulsief reageren. Hij heeft een scherp inzicht in voetbalzaken.”

Dossiers genoeg voor de voetbalbond om in goede banen te helpen leiden. De verdere uitbouw van het nationaal voetbalcentrum in Tubize en het installeren van good governance met aandacht voor diversiteit blijft hoog op de agenda staan. Sportief komt het vlaggenschip van de Rode Duivels al snel voor het WK in 2022 te staan. De renovatie van het Koning Boudewijnstadion vereist nog veel daadkracht. Ook moet de KBVB de financiële impact van de coronacrisis op de eigen werking en de clubs uit prof- en amateurniveau trotseren.