Zwarte weduwe vliegt 5 jaar de cel in na zelfdoding van nieuwe echtgenoot: “Ze heeft hem letterlijk de dood ingejaagd”

Turnhout AZ Turnhout bracht 1.596 baby’s ter wereld in 2020: “Eerste daling in 5 jaar”

1 januari De materniteit van het AZ Turnhout mocht in 2020 1.596 baby’s verwelkomen. Een lichte daling ten opzichte van 2019 want toen werden er nog 1.667 geboren. “Het is wachten op de officiële getallen voor Antwerpen en onze Kempen maar waarschijnlijk is er een lichte daling overal”, zegt gynaecoloog Steven Van Calenbergh. “Voor 2021 is de situatie nog onduidelijk.”