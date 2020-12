‘Zwarte weduwe’ jaagt Marcel (67) zes weken na huwelijk de dood in: “Tijdens zijn doodsstrijd rukte ze zijn trouwring al van zijn vinger”

Turnhout Blote tuinkabou­ter Betty ging de wereld rond: “Al dat volk dat hier kwam kijken, we hadden er een bedevaarts­oord van moeten maken”

4 december Eén topless tuinkabouter in Turnhout en Vlaanderen stond begin oktober in rep en roer. Louis Poels (86) kreeg een klacht over zijn Betty, het blote kaboutertje in zijn voortuin. Het schunnige beeldje was bedoeld als ludiek cadeau, maar veroorzaakte een heuse mediastorm in Vlaanderen en ver daar buiten. “Louis en zijn madam verschenen overal ter wereld in de media, van in Japan tot in Brazilië.” Een aflevering gemist in onze Antwerpse 20 van 20? Lees ze hier.