Zone 30 en gemachtigde opzichters zorgen voor veiligheid schoolkinderen

Zebrapaden

De burgemeester benadrukt dat voetgangers in een zone 30 overal mogen oversteken. Zebrapaden worden niet voorzien in de zones 30 in Kasterlee. Voetgangers mogen in een zone overal oversteken, maar moeten steeds oogcontact maken om er zeker van te zijn dat de vrachtwagen, auto of fietser hen heeft opgemerkt. Op verschillende voetpaden in de zone 30 in Kasterlee centrum werden al krijttekeningen aangebracht – er zullen er binnenkort ook nog elders worden voorzien – waar je best kan oversteken. Om onze kinderen toch een handje te helpen, worden de gemachtigd opzichters vanaf 1 september opnieuw ingezet. Zij zullen in de ochtend de schoolgaande kinderen die alleen naar school fietsen, stappen of steppen, op drukke plaatsen veilig overzetten.”