Zo VeloVeilig is Kasterlee: ontdek hier de resultaten voor uw gemeente

voetbal provinciaal ASV Geel wint heel overtui­gend van Blankenber­ge, De Kempen B stunt in Antwerpse bekerfina­le

De provinciale eindronden komen stilaan in een beslissende fase. In de interprovinciale eindronde schakelde ASV Geel zondagavond Blankenberge uit en zit nu in de laatste rechte lijn richting derde amateurklasse. Van tweede tot en met vierde provinciale worden de heenwedstrijden van de finalewedstrijden donderdag 18 mei om 19 uur gespeeld. Al kunnen clubs in onderling overleg het aanvangsuur aanpassen. De terugwedstrijden worden zondag afgewerkt.

15 mei