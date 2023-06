Zes uitgemergelde paarden in beslag genomen in manege

“Ze wist zelfs welke meisjes door meester Peter misbruikt werden”: liet oud-directrice Sint-Franciscus jarenlang begaan, of kón ze niets doen?

Dertig jaar lang kon Peter T. als geliefde leerkracht meerdere meisjes uit zijn klas in basisschool Sint-Franciscus aanranden. Maar daar moet niet alleen hij zich vandaag voor verantwoorden in de Turnhoutse rechtbank. De pijlen zijn ook gericht op voormalig directrice Lut V., die signalen van collega’s en naar verluidt zelfs van Peter T. zelf genegeerd zou hebben. Maar ging ze ook echt in de fout? Of volgde ze de richtlijnen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen?