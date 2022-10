WK rondjes lopen in de achtertuin is niet voor doetjes, maar de Belgen zijn wereldtop: “De vorige keer hielden ze het 75 uur vol”

KasterleeOp de Hoge Rielen wordt wel een heel bijzonder WK gelopen: ‘Backyard Ultra’ of ‘achtertuinlopen’. Het is een zware ultraloop, waarbij ploegen van vijftien lopers binnen het uur een rondje van 6,7 kilometer afwerken. Wie het niet haalt, valt af. Pas als de laatste stopt, eindigt de wedstrijd. En dat kan dagen duren. “Maar team Belgium doet het goed. We zijn nu 24 uur in de wedstrijd en ze lopen allemaal nog mee”, zegt race director Eilis Lanclus.

In het WK ‘Backyard Ultra’ werd zaterdagmiddag om 14 uur het startschot gegeven. Achtertuinlopen werd uitgevonden in de Amerikaanse staat Tennessee en is niet voor doetjes. De deelnemers lopen voor onbepaalde tijd ieder uur een ronde van 6.706 meter. De tijd die overblijft na het lopen van een ronde gebruiken de lopers om te herstellen zodat ze weer helemaal klaar zijn voor de ronde van het volgende uur. En zo blijven ze doorgaan tot er maar één loper overblijft. Maar vandaag lopen de deelnemers eerder samen, dan tegen elkaar. “Het is nu de landenwedstrijd. De deelnemers lopen als team België tegen nog 36 andere landen. Overal ter wereld wordt er nu dus gelopen. We staan met elkaar in contact via een livestream”, legt race director Eilis Lanclus uit.

Volledig scherm Zelfs na 24 uur en al evenveel rondjes ziet team Belgium er nog fris uit. © Liese Demeulenaere

“Per afgewerkt rondje krijgt elk land een punt. Hoe langer alle deelnemers lopen, hoe meer punten het land dus krijgt. Momenteel (zondagmiddag 15 uur, red.) zijn we 24 uur in de wedstrijd en heeft team Belgium nog geen enkele loper verloren. Dat zit dus wel goed.” België heeft dan ook een wereldtitel om te verdedigen: ons land won in 2020 het eerste ‘virtual’ WK. “De wedstrijd duurde toen wel 75 uur. Karel Stabbe heeft het toen het langste volgehouden. Hij mocht in 2021 dan ook ons land verdedigen op het individuele WK in Tennessee, in de originele achtertuin van de uitvinder van de wedstrijd. Hij verbrak toen zelfs het wereldrecord met 90 rondjes. Intussen werd dat record verbroken door Merijn Geerts, die vandaag ook meeloopt.”

Uniek

Als we dat palmares bekijken, dan kunnen de Belgen het dus nog lang volhouden. “Elke loper heeft ook een crewlid die voor eten en drinken zorgt, etc. Er zijn kinesisten aanwezig om medische ondersteuning te bieden aan de atleten die daar nood aan hebben. Het is natuurlijk wel een heel vermoeiende race, maar het is ook gezellig. Er zijn veel supporters aanwezig en het feit dat de wedstrijd over de hele wereld tegelijkertijd plaatsvindt, is toch wel uniek”, besluit Eilis.

Volledig scherm De 15 lopers van team Belgium beginnen aan hun 25ste rondje. © Liese Demeulenaere