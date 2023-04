WEER. Zwaarbewolkt in Kasterlee vanochtend

Boerderij De Schaaps­kooi uit Kasterlee verwelkomt bezoekers op ‘Lammetjes­dag’

De lente is ondertussen al enkele weken in het land: de eerste bloesems betoveren het landschap én er worden overal jonge diertjes geboren. Dat is ook het geval op schapenboerderij De Schaapskooi. En je kan de schattige beestjes zelf aanschouwen. Op de Lammetjesdag op 16 april opent de boerderij haar deuren voor bezoekers.