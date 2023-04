WEER. Vanochtend kans op bewolking in Kasterlee

Tweeling­broers Olivier en Jop (16) treden toe tot katholieke kerk tijdens paaswake: “Vooral het bondgenoot­schap sprak ons aan”

Jop en Olivier Reijbroek, een 16-jarige tweeling uit Weelde (Ravels), zijn zaterdagavond toegetreden tot de kerkgemeenschap tijdens de paaswake in de Sint-Pieterskerk in Turnhout. Tijdens die paasdienst kregen ze drie sacramenten toegediend, want de tweelingbroers werden gedoopt, ontvingen hun eerste communie én werden gevormd. Ook voor diaken Bart Verheyen was het een hoogdag. “Het is zeer uitzonderlijk dat Vlaamse jongeren deze stap zetten", glundert hij.