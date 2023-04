WEER. Kans op helder weer in Kasterlee vanochtend

Replay Festival, muzikale kroegen­tocht en een taekwondo-festival: 5 tips voor het verlengde 1 mei-week­end in de Kempen

Nog geen plannen voor het verlengde weekend van zaterdag 29, zondag 30 april en maandag 1 mei? Geen nood, wij lijsten enkele leuke activiteiten in de Kempen voor je op. Met het Afterwork en Replay Festival wordt het festivalseizoen in onze regio op gang getrapt, maar er valt ook zowaar een festival van de taekwondo te beleven. Ook niet te versmaden zijn een muzikale kroegentocht in Olen en een lenteconcert in de ridderzaal van het kasteel de Merode. Met deze vijf tips weet je meteen wat doen!