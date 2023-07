WEER. In Kasterlee zo goed als helder weer vanochtend

Hellmut goes Metal plant extra concert in... Hoogstra­ten: “Trots dat hij in het unieke decor van onze spiegel­tent Magic Mirrors’ wil optreden”

‘Hellmut’ Lotti plant nog een extra show dit najaar. Niet in een van de grootsteden Antwerpen, Gent of Leuven maar wel in hartje Noorderkempen. Op 29 oktober treedt hij immers op in Hoogstraten. Hij zal er dan optreden in een uniek decor van de spiegeltent ‘Magic Mirrors’ die de broers Bart en Perry van de Mosselaar er laten plaatsen voor hun dancefestival Cirque du Freak. “We zijn enorm trots dat Helmut en zijn band hier willen optreden”, klinkt het bij de broers.