WEER. In Kasterlee kans op helder weer vanochtend

Wil jij dat er een Jum­bo-supermarkt komt langs de Retiese­baan in Kasterlee? Dit is jullie mening

De Nederlandse winkelketen Jumbo heeft al langer plannen om een supermarkt te bouwen langs de Retiesebaan in Kasterlee. De geplande supermarkt zou 1.982 vierkante meter groot zijn, met een netto-verkoopsoppervlakte van 1.480 vierkante meter. In de plannen zijn ook 86 parkeerplaatsen voorzien. Maar de vergunning die Jumbo had gekregen, werd door de Raad van Vergunningsbetwistingen geschorst. Wij stelden onze lezers de vraag of er een Jumbo-supermarkt zou moeten komen langs de Retiesebaan. Dit is jullie mening.