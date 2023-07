WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kasterlee vandaag

Bekende Turnhoute­na­ren in zwembroek: ludieke actie zet ‘Big Dobber’ in de kijker

Zondag is het de Big Jump: honderdduizenden mensen springen, verspreid over heel Europa, in een waterloop bij hen in de buurt om aandacht te vragen voor betere waterkwaliteit. Ook Turnhout doet mee. Om de actie in de kijker te zetten, werden verschillende standbeelden in de stad aangekleed met aangepaste zwemkledij en -accessoires.