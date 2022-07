Volleybaltornooi en cocktailkermis bij korfbalclub Vobako

Geel Pastoor Dergent­straat wordt toch niet opgenomen in blauwe zone

Vanaf 1 juli treedt een nieuw parkeerreglement in het centrum van Geel in voege. In eerste instantie had de stad ook de Pastoor Dergentstraat opgenomen in de blauwe zone, maar die beslissing is teruggedraaid omdat de bewoners niet akkoord gingen.

30 juni