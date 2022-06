Vluchtheuvels in Mol en Kasterlee komen omhoog door hitte

Turnhout VIDEO. Drie agenten gewond bij zoveelste vechtpar­tij in Turnhoutse uitgaansle­ven: “Verplicht sluitings­uur opnieuw op tafel”

Burgemeester Paul Van Miert overweegt een sluitingsuur in te voeren voor horeca en fuifzalen. Aanleiding is een incident zondagochtend aan fuifzaal Futur. Drie agenten raakten gewond toen ze bekogeld werden met glazen flessen. Eén agent werd ook in de arm gebeten. “Het is telkens om 5 à 6 uur dat de situatie escaleert”, zegt Van Miert.

