Vier jaar cel voor bijna veertig inbraken en inbraakpogingen

De twee beklaagden zijn bij verstek veroordeeld. Ze konden worden geïdentificeerd, maar nooit opgepakt. Nu ze veroordeeld zijn tot 4 jaar cel staan ze internationaal geseind. Het duo pleegde in april en mei 2020 in totaal achttien inbraken en 21 inbraakpogingen. Eén van die inbraakpogingen was op 19 mei in Kasterlee. Ze boorden er twee gaatjes in een raamkozijn. Op dezelfde manier was er op 11 mei ook al ingebroken in een woning in Lille. In beide gevallen werd door ANPR-camera’s een auto met dezelfde nummerplaat geregistreerd in de buurt van de inbraak. Bij de inbraak in Lille werden de daders ook gefilmd door de deurbalcamera. Daarnaast pleegden ze ook feiten in onder andere Beerse en Grobbendonk. De auto waarmee de inbrekers zich verplaatsten, bleek een gehuurde auto te zijn. Via het verhuurbedrijf kwam politie de identiteiten te weten.